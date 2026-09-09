Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на WTA 125 турнир в Анталия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на клей от сериите WTA 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 000 долара.

Първата ракета на България победи във втория кръг с 6:3, 3:6, 6:4 26-годишната Жибек Куламбаева (Казахстан) за два часа и 36 минути игра.

Поставената под №5 Янева пропиля един пробив аванс, но след 4:3 спечели два поредни гейма, за да затвори първия сет с 6:3 в своя полза. Втората част беше решена от един пробив в полза на Куламбаева в десетия гейм и така се стигна до решителен трети сет. В него 19-годишната Янева поведе с 4:1, допусна изравняване за 4:4, но спечели следващите два гейма и триумфира с поредната си голяма победа през този сезон.

За класирането си за четвъртфиналите Елизара Янева заработи 27 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица е под №166. Този успех ще ѝ гарантира и ново рекордно класиране и място в топ 150.

На четвъртфиналите Янева ще играе срещу победителката от мача между Ирене Бурильо (Испания) и Мириам Булгару (Румъния).

Вчера друга националка на България – Росица Денчева, се класира за втория кръг. 19-годишната българка, която постигна и две победи в квалификациите, ще играе утре срещата си за място на четвъртфиналите срещу водачката в схемата и №104 в света Франческа Джоунс (Великобритания).

Росица Денчева ще вземе участие и в надпреварата на двойки. Българката и Мариана Дражич (Хърватия) ще играят по-късно днес в първия кръг срещу италианките Федерика Урджези и Аурора Зантедески.