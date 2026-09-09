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Антъни Генов достигна до четвъртфиналите на двойки на тенис турнир от сериите "Чалънджър" в Австрия

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антъни генов обърна вторите поставени класира четвъртфиналите корденонс
Снимка: БТА
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Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите "Чалънджър 100" в Тулн (Австрия) с награден фонд 160 680 евро.

24-годишният българин и Кай Венелт (Германия) надиграха аржентинците Валентин Басел и Франко Риберо с 6:2, 6:3 за 59 минути.

При равенство 2:2 в първия сет, Генов и Венелт спечелиха четири поредни гейма, за да поведат в общия резултат. Във втората част те осъществиха единствения пробив в осмия гейм, за да поведат с 5:3 и на собствен сервис да затворят срещата.

Следващите съперници на българина и германеца ще бъдат победителите от срещата между водачите в схемата Даниел Кукиерман (Израел)/Давид Поляк (Чехия) и Зденек Колар (Чехия)/Лукаш Покорни (Словакия).

С този успех Антъни Генов заработи 20 точки за ранглистата на АТП при дуетите, в която заема 191-вото място, както и 735 евро от наградния фонд на надпреварата.

#Антъни Генов

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