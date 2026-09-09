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Димитър Кузманов се класира за четвъртфиналите на тенис турнира от сериите "Чалънджър 75" в Истанбул

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Спорт
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Следващият опонент на 382-рия в света Кузманов ще бъде победителят от двубоя между Аролд Майо (Франция) и квалификанта Адриан Бойтан (Румъния).

димитър кузманов приключи мацуяма
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Димитър Кузманов достигна до четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка от сериите "Чалънджър 75" в Истанбул (Турция) с награден фонд 107 хиляди долара.

33-годишният пловдивчанин се наложи над Вадим Урсу (Украйна) с 6:4, 7:5 за два часа на корта.

Украинецът стартира срещата с пробив още в откриващия гейм, но Кузманов успя да отвърне и до края на частта добави още един брейк, за да поведе в общия резултат. Във втория сет българинът получи два мачбола при 5:4 в своя полза и не успя да се възползва, но при 6:5 осъществи пробив на нула, с който си осигури място в четвъртфиналната фаза.

Следващият опонент на 382-рия в света Кузманов ще бъде победителят от двубоя между Аролд Майо (Франция) и квалификанта Адриан Бойтан (Румъния).

С този успех българинът заработи 12 точки за ранглистата на АТР, както и 3095 долара от наградния фонд на турнира.

По-късно днес Димитър Кузманов ще стартира и в надпреварата при дуетите с Луис Веселс (Германия) срещу четвъртите поставени Алекс Ернандес (Мексико) и Иван Курбело (Испания).

#Димитър Кузманов

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