Академик отново на правия път в НБЛ

Академик Бултекс 99 се върна на правия път в НБЛ. Момчетата на Йордан Иванов отказаха Шумен с 90:78 в мач от 17-ия кръг. В зала "Младост" първото полувреме предвещаваше оспорван двубой до края, но през силна трета част, спечелена с 22:5, позволи на пловдивския тим да овладее инициативата и да нанесе четвърто последователно поражение на играчите на Росен Барчовски в шампионата.

За гостите в игра не влезе Обрад Томич, който все пак намери място в групата.

Отборът от Пловдив продължава да заема деветото място с 5 успеха и 11 поражения, а "жълто-зелените" са 11-ти с едва 1 победа и 14 загуби. Академик почива в следващия кръг. От своя страна Шумен ще приеме Левски на 24 януари (събота).

Васил Бачев и Джакез Йоул осигуриха ранна преднина за гостите на старта. Макар че Владислав Станев, Андрия Блатанчич и Майкъл Марш дадоха тон на домакините да претендират за пълен обрат, който бе осъществен, Васил Бачев напомни за себе си и отборът от Пловдив се сдоби с 2 точки след 10 минути игра.

Началото на втората част предложи чести смени на водачеството, като Блатанчич и ДиМаркъс Шарп често се заемаха с реализирането за двата отбора. Tова обаче не спря „жълто-зелените да се радват на по-силен край на първото полувреме и да се изстрелят при 46:44.

Пловдивският тим включи на друга скорост при подновяването на играта, особено в нападение, когато Асен Великов, Бачев и Шарп демонстрира точни мерници зад дъгата. Шуменският отбор изпадна в нокдаун и отбеляза само 5 точки за една четвърт, което даде тон на неговия съперник за аванс от 15 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка гостите не изпуснаха набраната инерция и запазиха двуцифрената си преднина, за да стигнат до успеха.

Васил Бачев блесна по традиция за Академик, завършвайки с 20 точки, 5 асистенции и 6 точни стрелби от далечна дистанция. Николай Михайлов завърши със 17 и 11 борби, ДиМаркъс Шарп приключи с 15 и 7 завършващи подавания, Джакез Йоу отбеляза 14 точки.

Костадин Лазаров отговори за Шумен с 19 точки. Джейлън Бар финишира с 13 и 10 борби, Уилям Елис (8 овладени под двата ринга топки) и Андрия Блатанчич (6 овладени под двата ринга топки) реализираха по 12. Майкъл Марш има 11 и 10 борби.