Академик Пловдив и Черно море заздравиха съставите за новия сезон

Кирил Иванов се завръща в редиците на Академик Пловдив, обявиха от баскетболния клуб.

"Младият играч продължава да трупа ценен опит и да се развива под ръководството на нашия треньорски щаб. Миналия сезон той показа солиден потенциал и готовност за работа. Вярваме, че предстоящият сезон ще донесе още по-голям напредък в неговата игра", написаха от отбора в социалните мрежи.

202-сантиметровият Иванов е роден в Плевен. В кариерата си е носил екипите на Спартак Плевен, Балкан и Академик Пловдив.

Междувременно от Черно море обявиха, че Марин Маринов остава в отбора и през сезон 2025/2026.

"Целта е една – да растем заедно като отбор и да се борим за всяка победа", сподели Марин преди старта на сезона.

По-рано от клуба обявиха, че през предстоящата кампания екипа на варненския тим ще продължат да носят капитанът на отбора Николай Стоянов и гардът Михаил Молдов.