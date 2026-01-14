Академик погледна смело към Финалната осмица за Купата на България

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тимът от Пловдив сломи Ботев 2012 в дебюта на Йордан Иванов.

академик бултекс ботев 2012 купа българия квалификации
Снимка: НБЛ
Слушай новината

Академик Бултекс 99 вече е с единия крак в следващата фаза от турнира за Купата на България. Пловдивският тим удари пръв срещу Ботев 2012 след 85:68 в първия мач от квалификациите. В зала "Сила" отборът от Пловдив се развихри през второто полувреме, когато на бърза ръка сломи съпротивата на играчите на Йован Попович. Това се оказа достатъчно за Йордан Иванов да запише повече от успешен дебют начело на домакините.

На линия за дебютанта в НБЛ отново бе Станислав Хинков, но той не доигра двубоя, тъй като бе дисквалифициран през третата четвърт. От своя страна Академик довърши срещата без Асен Великов, който натрупа 5 лични нарушения.

Така пловдивският тим взе реванш за поражението от Ботев, което допусна преди пет дни в мач от първенството и вече гледа смело към Финалната осмица на надпреварата, след като на реванша може да си позволи загуба до 16 точки. Вторият мач е на 28 януари в Ботевград.


Слабата резултатност се превърна във водещ фактор на старта, като взимането на надмощие се оказа трудна задача и за двата отбора. Това обаче не спря домакините да се откъснат само с точка след 10 минути игра.

Тенденцията не се промени и в началото на втората част. Впоследствие домакините удариха първи и нарушиха статуквото основно чрез ДиМаркъс Шарп и Обрад Томич, за да се изстрелят при 38:32 на голямата почивка.

Нападението на отбора от Пловдив заработи и при подновяването на играта, когато погледна смело и към първа двуцифрена преднина с помощта на Николай Михайлов и Джакез Йоу. Точният мерник на Михаил Калинов даде надежди на новака в шампионата, но Васил Бачев отговори в точния момент, осигурявайки аванс от 16 точки в края на предпоследния период. Във финалната десетка преднината на домакините придоби още по-солидни размери и интригата се изпари.

Васил Бачев се отличи за Академик с 21 точки. Джакез Йоу (6 борби), Обрад Томич (7 овладени под двата ринга топки) и ДиМаркъс Шарп (5 асистенции) реализираха по 16.

Георги Герганов (7 асистенции) и Михаил Калинов нанизаха по 16 точки за Ботев. Стефан Михайлов приключи с 11.

#Купа на България по баскетбол за мъже 2026 година #БК Ботев 2012 #БК Академик Бултекс 99

