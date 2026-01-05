Академик привлече нов чуждестранен баскетболист

Академик Бултекс 99 даде начало на новата седмица с новина. Пловдивският отбор подсили редиците си ново чуждестранно попълнение. За тима от Пловдив в ще играе Ватанго Донзо, обявиха днес официално от клуба. Американецът ще помага на Академик до края на настоящия сезон.

Крилото започва 2025/2026 във Феникс 2010, но неговият път в състава на северномакедонците продължава едва до началото на ноември. След това той става част от Еносис Паралимни, като престоят му при кипърците също не трае дълго приключва в началото на декември. Донзо завършва със средно по 10.4 точки и 4.8 борби за 5 мача в елита на западната ни съседка, а в шампионата на Кипър има по 5.7 точки, 5.0 овладени под двата ринга топки и 1.7 асистенции за 3 срещи.

25-годишният играч преминава още през финландския Катая и кипърския Ета Енгомис. На колежанско ниво 202-сантиметровия баскетболист се подвизава в Уилямсън Колидж и Блу Маунтин Колидж.