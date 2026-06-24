Академия Славия преустанови всички свои дейности до второ нареждане

Две деца от школата на "белите" загинаха в катастрофа.
Ръководството на Славия коментира за първи път трагедията със своите двама загинали юноши в сряда.
Потвърждава се решението Академия Славия да преустанови тренировъчния процес и всички свои дейности до второ нареждане.
"С дълбока тъга съобщаваме, че при тежък пътен инцидент край Ямбол загинаха двама футболисти от Академия Славия, родени през 2017 година, както и бащата на едно от децата. Треньорът от Академия Славия Иван Терзийски и неговата съпруга са приети в болница, където им се оказва медицинска помощ. Изказваме най-искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите. В този изключително тежък момент цялото семейство на Славия скърби заедно с тях. В знак на съпричастност Академия Славия преустановява тренировъчния процес и всички свои дейности до второ нареждане. Почивайте в мир", написаха от Славия в социалните мрежи.