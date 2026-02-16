Алберт Попов и Калин Златков на олимпийската сцена - гледайте слалома по БНТ 1 и БНТ 3

Българският ски ас Алберт Попов се завръща на олимпийската сцена. Момчето, което ни донесе толкова радост в последните години на световните писти, сега ще опита да зарадва нацията с още едно престижно класиране на игрите в мъжкия слалом.

На Игрите в Пекин преди 4 години Попов завърши 9-и, но сега амбициите му са още по-големи.

В слалома ще участва и Калин Златков, който завърши 37-и в гигантския слалом в събота.

Гледайте днес в каналите на БНТ 1 и БНТ 3. Първият манш започва в 11:00 ч., а вторият е от 14:30!