Алдаир: Ще търсим бърз гол

Левски никога не се предава и футболистите ще направят всичко по силите си, за да спечелят реванша с АЗ Алкмаар и да се класират в груповата фаза на Лигата на конференциите, заяви крайният бранител Алдаир преди втория мач. Първият завърши при резултат 2:0 в полза на нидерландците.

"Разбира се, че вярваме. Левски никога не се предава и ще направим всичко по силите ни. Както и нашият треньор каза, в първия мач също вярвахме до последната минута. Отиваме с желание за добра игра и ще търсим бърз гол", каза португалецът по време на пресконференцията преди мача.

Алдаир пристигна в България през юли миналата година и бързо се утвърди на десния бек. Той вече е бил част от знаменит обрат за "сините", които отбелязаха два гола в добавеното време за равенство с ЦСКА през пролетта. Алдаир вкара в 13-ата минута на добавеното време за крайното 2:2.

"Когато пристигнах тук, още не бях свикнал с всичко в страната. Бях излизал извън Португалия, но за по-малко време. Считам, че се адаптирах добре. Постарах се да опозная бързо средата. С времето подобрих играта ми и показвам най-доброто от себе си. Ще се старая да продължавам да го правя", каза още той.