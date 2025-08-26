БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Новини от миналото У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали...
Чете се за: 00:47 мин.
България е съобщила за три огнища на птичи грип
Чете се за: 00:17 мин.
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал...
Чете се за: 04:00 мин.
Росен Желязков: Ще предложим Мирослав Рашков за главен...
Чете се за: 03:20 мин.
Напрежение пред болницата в Русе, където почина...
Чете се за: 03:25 мин.
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има...
Чете се за: 01:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алдаир: Ще търсим бърз гол

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Запази

Ще се старая да продължавам да показвам най-доброто от себе си, каза още крайният бранител на Левски.

Алдаир Невеш Пауло Фаустино
Снимка: ПФК Левски
Слушай новината

Левски никога не се предава и футболистите ще направят всичко по силите си, за да спечелят реванша с АЗ Алкмаар и да се класират в груповата фаза на Лигата на конференциите, заяви крайният бранител Алдаир преди втория мач. Първият завърши при резултат 2:0 в полза на нидерландците.

"Разбира се, че вярваме. Левски никога не се предава и ще направим всичко по силите ни. Както и нашият треньор каза, в първия мач също вярвахме до последната минута. Отиваме с желание за добра игра и ще търсим бърз гол", каза португалецът по време на пресконференцията преди мача.

Алдаир пристигна в България през юли миналата година и бързо се утвърди на десния бек. Той вече е бил част от знаменит обрат за "сините", които отбелязаха два гола в добавеното време за равенство с ЦСКА през пролетта. Алдаир вкара в 13-ата минута на добавеното време за крайното 2:2.

"Когато пристигнах тук, още не бях свикнал с всичко в страната. Бях излизал извън Португалия, но за по-малко време. Считам, че се адаптирах добре. Постарах се да опозная бързо средата. С времето подобрих играта ми и показвам най-доброто от себе си. Ще се старая да продължавам да го правя", каза още той.

Свързани статии:

Веласкес: Изходът от двубоя с АЗ е отворен
Веласкес: Изходът от двубоя с АЗ е отворен
Лесно няма да бъде, но желанието и мечтите никой не може да ни ги...
Чете се за: 03:32 мин.
#УЕФА Лига на конференциите 2025/26 #Алдаир Невеш #ПФК Левски София

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
1
Мъжът, нападнат от мечка в Родопите, е спасен от кучето си
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
2
Гледайте бенефиса на Боряна Калейн на 7 септември по БНТ 1
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на крайници без да има словесен контакт
3
"Пирогов": 4-годишният Мартин е в кома, има движения на...
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с АТВ в Слънчев бряг
4
МВР ще проверява повторно действията на полицаите след инцидента с...
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в туристи с АТВ
5
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Необичайно ниски сутрешни температури във вторник
6
Необичайно ниски сутрешни температури във вторник

Най-четени

35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ се поддържа изкуствено с медикаменти
1
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг: Сърцето ѝ...
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не може да продължаваме да губим любимите си хора по нелеп начин
2
Пред БНТ говори съпругата на пометения от дрогиран шофьор Асен: Не...
Пет медала за България на световното първенство по художествена гимнастика в Рио де Жанейро (ОБЗОР)
3
Пет медала за България на световното първенство по художествена...
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на българската граница
4
Антон Златанов: До 20 000 евро струва незаконното преминаване на...
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за скорост преди да има свидетелство за управление на МПС
5
Нарушения без книжка: Шофьорът, врязал се в автобус, е с фиш за...
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да кажем, че майка му никога няма да се върне"
6
Майката на 35-годишната Христина, пострадала от АТВ: "Как да...

Още от: Лига на конференциите

Веласкес: Изходът от двубоя с АЗ е отворен
Веласкес: Изходът от двубоя с АЗ е отворен
Сериозна подкрепа за Левски на реванша срещу АЗ Алкмаар Сериозна подкрепа за Левски на реванша срещу АЗ Алкмаар
Чете се за: 01:10 мин.
Ибрахим Садик: Обичам да вкарвам по този начин Ибрахим Садик: Обичам да вкарвам по този начин
Чете се за: 01:32 мин.
Лъчезар Котев: Този мач не сваля шансовете ни за класиране Лъчезар Котев: Този мач не сваля шансовете ни за класиране
Чете се за: 01:02 мин.
Александър Тунчев: Имаме нашите шансове на реванша Александър Тунчев: Имаме нашите шансове на реванша
Чете се за: 01:22 мин.
Алдаир: Левски никога не се предава Алдаир: Левски никога не се предава
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Две момичета скочиха от пътнически влак - били пропуснали спирка
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
България е съобщила за три огнища на птичи грип България е съобщила за три огнища на птичи грип
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
ВиК екипи от цялата страна ще установяват течове и кражби на вода в Плевен ВиК екипи от цялата страна ще установяват течове и кражби на вода в Плевен
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Инспекция и забележки: Пускането на новия лот на "Хемус" се отлага за пореден път Инспекция и забележки: Пускането на новия лот на "Хемус" се отлага за пореден път
Чете се за: 05:10 мин.
У нас
Черната пантера е забелязана край Тутракан?
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Киселова за назначаването на главен секретар на МВР: Нормално е да...
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Повдигнаха обвинение на 19-годишния шофьор от катастрофата с АТВ в...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Открита е марихуана в кръвта на Никола Бургазлиев, врязал се в...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ