Алекс Маркес триумфира в драматично спринтовото състезание в Портимао

На пистата в Портимао Алекс Маркес показа страхотна класа, стартирайки от пета позиция и водейки неуморна битка през всичките 12 обиколки на спринтовото състезанието от предпоследния кръг на MotoGP. Испанецът се наложи с минимална разлика пред сънародника си Педро Акоста от Ред Бул КТМ, като двамата многократно разменяха водачеството и държаха феновете в напрежение до финала.

Времето на победителя бе 19:50.075 минути, само 0.120 секунди по-бързо от Акоста, който завърши втори. Третото място спечели Марко Бедзеки с Априля, на 0.637 секунди зад лидера. Италианецът вече води в битката за третото място в генералното класиране с преднина от 10 точки пред сънародника си Франческо Баная (Дукати), който завърши осми.

В шампионата начело остава Марк Маркес с 545 точки, който пропуска остатъка от сезона заради контузия. Алекс Маркес е втори с 425 точки, а Бедзеки е трети с 298 точки, което обещава зрелищен финал в последния кръг.