БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 00:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Алекс Маркес триумфира в драматично спринтовото състезание в Портимао

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Испанецът изпревари Педро Акоста в луда битка до последния метър и затвърди второто си място в шампионата.

Алекс Маркес
Снимка: БТА
Слушай новината

На пистата в Портимао Алекс Маркес показа страхотна класа, стартирайки от пета позиция и водейки неуморна битка през всичките 12 обиколки на спринтовото състезанието от предпоследния кръг на MotoGP. Испанецът се наложи с минимална разлика пред сънародника си Педро Акоста от Ред Бул КТМ, като двамата многократно разменяха водачеството и държаха феновете в напрежение до финала.

Времето на победителя бе 19:50.075 минути, само 0.120 секунди по-бързо от Акоста, който завърши втори. Третото място спечели Марко Бедзеки с Априля, на 0.637 секунди зад лидера. Италианецът вече води в битката за третото място в генералното класиране с преднина от 10 точки пред сънародника си Франческо Баная (Дукати), който завърши осми.

В шампионата начело остава Марк Маркес с 545 точки, който пропуска остатъка от сезона заради контузия. Алекс Маркес е втори с 425 точки, а Бедзеки е трети с 298 точки, което обещава зрелищен финал в последния кръг.

#Марко Бедзеки #Moto GP 2025 #Педро Акоста #Алекс Маркес

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
1
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
2
ЦСКА охлади шампионския устрем на Левски с победа във Вечното дерби
Празнуваме Архангеловден!
3
Празнуваме Архангеловден!
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и бичуване с метален кабел
4
Израелски заложник за ада на плена: Насилие, завързани очи и...
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на Стефани
5
Доброволци, дронове и специални кучета участват в издирването на...
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
6
Откриха изчезналата във Витоша Стефани

Най-четени

"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в ковчези": Кочани
1
"Ние вече не живеем - отидоха на концерт, а ни ги върнаха в...
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше открит жив в планината
2
Мистериозен случай в Пирин: Изчезнал мъж преди повече от 10 г. беше...
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
3
Шофьор от Неделино почина от инфаркт зад волана на ученически автобус
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
4
Осезаемо застудяване и валежи от дъжд от вторник
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
5
Багер влезе в бившия сарай на Ахмед Доган в "Бояна"
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани
6
Откриха следа от изчезналата във Витоша Стефани

Още от: Моторни спортове

По настояване на АПИ: Отмениха Рали "Пампорово"
По настояване на АПИ: Отмениха Рали "Пампорово"
Тежко пострадалият пилот в Moto 3 вече е буден и комуникира Тежко пострадалият пилот в Moto 3 вече е буден и комуникира
Чете се за: 01:00 мин.
Пилот от Супербайк ще замени Марк Маркес в последните два старта в Moto GP Пилот от Супербайк ще замени Марк Маркес в последните два старта в Moto GP
Чете се за: 01:25 мин.
Трета победа за сезона за Алекс Маркес Трета победа за сезона за Алекс Маркес
Чете се за: 01:45 мин.
Раул Фернандес триумфира в Гран при на Австралия и записа първата си победа в MotoGP Раул Фернандес триумфира в Гран при на Австралия и записа първата си победа в MotoGP
Чете се за: 02:32 мин.
Марко Бецеки спечели спринта преди Гран при на Австралия Марко Бецеки спечели спринта преди Гран при на Австралия
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Откриха изчезналата във Витоша Стефани
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти Постоянен арест за 26-годишния румънски каналджия след трагедията в езерото “Вая”, при която загинаха шестима мигранти
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
480 деца бежанци изчезват за година от България 480 деца бежанци изчезват за година от България
Чете се за: 08:20 мин.
У нас
Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието? Защо в психиатриите у нас все още няма промени, които да ограничават насилието?
Чете се за: 14:27 мин.
След новините
САЩ изключи Унгария от санкционния режим
Чете се за: 04:05 мин.
По света
СДВР разби депо за съхранение на марихуана в столичния квартал...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Масирани удари в Украйна: Руската армия е близо до това да превземе...
Чете се за: 02:52 мин.
По света
Още от историята на българина, "баща" на фентанила в Мексико
Чете се за: 11:25 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ