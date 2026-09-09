Алекс Николов: Имаше известна доза скованост

Звездата на националния отбор на България по волейбол Александър Николов изрази радостта си от успеха с 3:0 пред родна публика срещу Република Северна Македония в дебютния двубой на европейското първенство в София.

"Това беше идеята на смяната на позициите, Денис показа защо е в игра. Дано схемата проработи така добре и занапред. Това ми е първо Европейско първенство, не съм играл при подрастващите. Имах притеснения, които изчезнаха след първия съдийски сигнал. Радвам се за чистата победа. Дано проработи още повече тази схема. Ролята ми в отбора е, че добре си пасваме добре с Мони. Млади сме все още, ще видим. Това е първи мач за нас пред родна публика, имаше известна доза скованост. Очукахме залата и паркета. След първия гейм играхме по-отпуснато и вкарахме публиката в мача. Това беше важно. Надявам се всички, които изпълняваме сервис, да го подобрим. На тренировка ни се получава. Нямаме право на грешки, трябва да пазим същата игра, дори и да я подобрим. В следващия мач трябва да влезем със същата нагласа и жажда за победа", каза Николов.

"До средата и на трите гейма играхме точка за точка. В края на частите превъзхождахме съперника, което говори и за класата ни. Радвам се. Аз съм перфекционист - не обичам да правя пет грешки от сервис или три пъти да ме хванат на блок. Това е нещо, върху което ще поработя да не се повтаря, но все пак е част от играта. В тази роля мога да съм малко по-толерантен към грешките и към блоковете, защото моята задача е да правя точки. Не ме е страх от това да правя грешки", каза лидерът на бълргарския тим след победата пред медиите.