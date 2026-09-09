България стартира на ЕвроВолей с мач срещу Северна Македония в София

Днес започва 34-то издание на европейското първенство по волейбол за мъже, което тази година ще се проведе в четири различни страни, една от които е България. Останалите три са Финландия, Италия и Румъния. Общо седем зали в седем града ще са домакини на предстоящите мачове, а надпреварата ще завърши на 26 септември. Актуален носител на трофея е Полша, който на финала през 2023 г. победи действащия световен първенец Италия с 3:0 гейма.

Безспорно погледите са насочени към националния ни отбор, воден от италианския специалист Джанлоренцо Бленджини. Очакванията към „лъвовете“ се покачиха неимоверно много и всички в отбора го осъзнават след изключителното представяне на световното първенство във Филипините миналата година, когато България грабна сребърните медали. Сега, у дома, нашите се надяват да зарадват многото си фенове и отново да обединят нацията в следващите седмици.

България е в група В, където са още тимовете на Израел, Северна Македония, носителят на трофея и шампион от Лигата на нациите Полша, Португалия и Украйна.

Първият ни мач е днес, 9 септември от 19:00 часа, когато срещаме тима на Северна Македония. Всичките ни двубои от груповата фаза са с този начален час – 19:00, като след Северна Македония предстоят мачове с Португалия (11 септември), Украйна (12 септември), Израел (14 септември) и Полша (16 септември).

Ако прескочим групите, София ще бъде домакин на още четири осминафинала и два четвъртфинала.

Освен Полша, друг от сериозните фаворити за европейската титла е отборът на Италия. Световните първенци, един от домакините, са в група А, където са още Чехия, Гърция, Словакия, Словения и Швеция. Франция е в група D с Германия, Латвия, Румъния, Швейцария и Турция. В група С пък попаднаха Белгия, Дания, Естония, Финландия, Нидерландия и Сърбия.

Първите четири от всяка група продължават към елиминациите. Полуфиналите, финалът и спорът за бронзовите отличия ще се проведат в Милано.

Най-доброто класиране на България до момента на европейски първенства е второ място от шампионата през 1951 година. Имаме и четири бронза – 1955, 1981, 1983 и 2009.