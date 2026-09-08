Джанлоренцо Бленджини определи окончателния състав на България за ЕвроВолей 2026

Селекционерът на България Джанлоренцо Бленджини определи окончателния състав на националния отбор за предстоящото Европейско първенство.

След последната тренировка преди старта на шампионата италианският специалист обяви своите 14 избраници, които ще представят България на ЕвроВолей 2026.

Българският отбор започва участието си в турнира утре, 9 септември, с двубой срещу Северна Македония. Срещата е от 19:00 часа в „Арена 8888 София“.

Ето и окончателния състав на България:

Разпределители:

Симеон Николов, Стоил Палев

Диагонал:

Венислав Антов

Централни блокировачи:

Алекс Грозданов, Илия Петков, Преслав Петков

Посрещачи:

Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Георги Татаров, Денислав Бърдаров, Мартин Атанасов, Руси Желев, Жасмин Величков

Либеро:

Дамян Колев

България е в Група В на ЕвроВолей 2026 заедно със Северна Македония, Португалия, Украйна, Израел и Полша. Националите ще изиграят петте си мача от груповата фаза в София, а първите четири отбора в крайното класиране ще продължат към осминафиналите.