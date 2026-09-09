Столична община въвежда организация на движението и допълнителен транспорт за европейското първенство по волейбол

Въвежда се организация на движението в София за провеждането на европейското първенство по волейбол от 9 до 22 септември, съобщиха от пресцентъра на Столична община.

Разрешават се престоят и паркирането на пътни превозни средства на бул. „Асен Йорданов“ – в участъка от пл. „Площад на авиацията“ до бул. „Шипченски проход“, без да се засягат спирките на обществения транспорт, както следва: на 9 септември – от 17:00 часа до приключването на срещата по откриването на първенството; на 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 и 22 септември – от 15:00 часа до приключването на волейболните срещи за съответния ден.

Влизането на пътни превозни средства по бул. „Асен Йорданов“ в двете посоки ще бъде забранявано само при запълване на капацитета на прилежащия паркинг към МСЗ „Арена 8888 София“ и по нареждане на отдел „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи.

Ограничението няма да засяга движението на превозните средства на обществения транспорт. Автобусни линии № 73, 76, 204, 213, 304 и 604 ще обслужват двупосочно спирка „ж.к. Изток“.

Столична община осигурява и допълнителен транспорт след приключването на волейболните срещи. От 21:00 до 23:00 ч. на 9, 11, 12, 14, 16, 19, 20 и 22 септември ще бъдат осигурени четири тролейбуса. При струпване на хора и по преценка на „Пътна полиция“ те ще бъдат включвани по линии № 3, 4, 5 и 11.

От 21:00 до 23:00 ч. на 10, 13 и 15 септември също ще бъдат осигурени допълнителни тролейбуси. При необходимост те ще се включват по линии № 5 и 11.

На 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20 и 22 септември нощните коли по тролейбусни линии № 3, 4, 5 и 11 ще се обслужват с тролейбуси.

Първият мач на България на шампионата е днес, 9 септември от 19:00 часа в „Арена 8888 София“. Първи противник на световните вицешампиони от 2025 г. ще бъде Република Северна Македония.