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Митничари на „Лесово“ задържаха пет контрабандни надуваеми лодки

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пет контрабандни надуваеми лодки задържаха митничари bdquoлесовоldquo
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Митническите служители на МП „Лесово“ задържаха пет контрабандни надуваеми лодки при проверка на товарен автомобил, влизащ в България от Турция, съобщиха от Агенция „Митници“.

На 5 септември влекач с полуремарке с турска регистрация пристигнал на входящото трасе на пункта. Шофьорът, турски гражданин, представил документи за превоз на групажна стока от Турция за Германия.

След анализ на риска товарният автомобил бил насочен за проверка с рентгенова апаратура, при която били отчетени необичайни плътности в товарното помещение. При последвалата физическа проверка митническите служители открили в задната част на полуремаркето пет надуваеми лодки с твърд заден борд, предназначен за монтиране на двигател.

Снимки: Агенция "Митници"

Лодките са задържани, а по случая е образувано административнонаказателно производство. Подобни плавателни съдове се използват за нелегален превоз на мигранти от Европейския съюз към Великобритания през Ламанша.

#контрабандни лодки #агенция "Митници"

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