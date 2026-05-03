Алекс Николов с принос за Лубе Чивитанова, но Перуджа е на крачка от титлата

Българинът се отчете с 14 точки, но тимът му отстъпи с 1:3 във втория мач от финалната серия

Алекс Николов записа стабилно представяне, но неговият тим Лубе Чивитанова загуби с 1:3 (25:21, 22:25, 22:25, 23:25) от Перуджа във втория мач от финалната серия в италианската волейболна Суперлига.

Българският национал беше сред най-резултатните за своя отбор, като реализира 14 точки, колкото добавиха и съотборниците му Ерик Льопки и Матия Ботоло. Въпреки това усилията им не бяха достатъчни срещу по-ефективния състав на Перуджа.

Домакините от Чивитанова започнаха по-добре и спечелиха първия гейм с 25:21, но след това „Блок Девилс“ наложиха волята си. Гостите демонстрираха по-голяма стабилност в ключовите моменти и направиха впечатляващи обрати във втория и третия гейм, за да поемат контрола върху двубоя.

В четвъртата част Перуджа отново показа класа в решителните разигравания и затвори мача с 25:23, с което поведе с 2:0 победи във финалната серия, която се играе до три успеха.

Най-резултатен за победителите беше Васим Бен Тара с 21 точки, а силен мач изигра и разпределителят Симоне Джанели, който дирижираше играта на тима.

След този успех Перуджа е само на една победа от титлата, а третият мач от серията предстои на 6 май, когато тимът ще има възможност да триумфира пред собствена публика.

