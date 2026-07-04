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Алекс Сентейес: Щастлив съм, че съм в най-големия български клуб

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Спорт
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Нямам търпение да започна със заниманията и заедно да пишем история, сподели едно от новите попълнения на Левски.

Алекс Сентейес: Щастлив съм, че съм в най-големия български клуб
Снимка: ПФК Левски
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Алекс Сентейес е готов да влезе в игра в момента, в който треньорът Хулио Веласкес има нужда от него. Неговият бивш отбор Алмерия игра плейофи за промоция до средата на юни и левият краен бранител се присъедини след началото на подготовката, но се чувства в добро физическо състояние.

"Щастлив съм, че съм в най-големия клуб в България. Нямам търпение да започна със заниманията и заедно да пишем история. Предното първенство за мен завърши на 20 юни, но успях да заредя батериите, да почина десетина дни. Чувствам се готов тогава, когато треньорът прецени", каза той за Левски ТВ.

Сентейес най-вероятно няма да се нуждае от много време за адаптация, тъй като голяма част от футболистите говорят испански или португалски. Още повече, голяма част от треньорския щаб е съставен от сънародници на играча, включително старши треньорът Хулио Веласкес.

"Имах възможност да разговарям с треньора по телефона (преди трансфера). Няма как да влизам в детайли, но той ми разказа за клуба, за отбора, за града. Каза ми, че в съблекалнята всички са като едно семейство. От мен ще се иска да бъда подготвен и да дам всичко от себе си", добави левият краен бранител.

"За нас подкрепата от феновете ще бъде от изключителна помощ. Те са 12-ият играч. Искам да им кажа, че нямам търпение да ги видя и заедно да се радваме на атмосферата, която създаваме", завърши той за клубната телевизия.

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