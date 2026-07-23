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Александър Александров: Планът беше изпълнен почти перфектно

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Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
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Дано на реванша изглеждаме още по-добре, заяви треньорът на ЦСКА 1948 след равенството със Спартак Търнава в Лигата на конференциите.

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Снимка: Startphoto.bg
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Александър Александров съжалява, че ЦСКА 1948 не се е поздравил с по-добър резултат във втория квалификационен кръг от Лигата на конференциите. Отборът от Бистрица завърши наравно при гостуването си на Спартак Търнава след 0:0. Треньорът на участника в Първа лига изказа задоволството си от представянето на неговия тим и се надява да изглежда по-добре на реванша.

Първо искам да поздравя момчетата за добрата игра. Имахме добри ситуации, поне два пъти излизахме сами срещу вратаря – и на Жул Майер, и на Амаду Диало. Като цяло съм доволен. Планът, който имахме, беше изпълнен почти перфектно“, коментира той.

Мисля, че след 0:0 днес, мачът е открит. Дано на реванша изглеждаме още по-добре и да си реализираме положенията, и да продължим“, каза още наставникът.

Попитан дали тимът му е можел да спечели, той специалистът отговори така:

Аз наистина съжалявам, че не спечелихме, защото така да играем смело срещу такъв съперник и на моменти контрола върху топката да бъде много добър от наша страна, имайки добри идеи в атака, си е за съжаление. В защита имахме някои неуверени намеси, което е нормално за такъв мач, но като цяло съм доволен. Очаквам на реванша да играем с по-голямо самочувствие, да си повярваме във възможностите и да си вкараме ситуациите“, сподели Александров.

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#УЕФА Лига на конференциите 2026/27 #Александър Александров-Алвеша #ПФК ЦСКА 1948

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