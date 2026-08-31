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Александър Бублик се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ

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Спорт
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29-годишният казахстанец се наложи над Джефри Джон Улф

Александър Бублик
Снимка: БТА
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Александър Бублик се класира за втория кръг на Откритото първенство на САЩ по тенис след успех в четири сета срещу представителя на домакините Джефри Джон Улф.

29-годишният казахстанец, който е поставен под №15, за осма поредна година стартира с успех участието си на турнира от Големия шлем в Ню Йорк, надигравайки участващия с "уайлд кард" съперник с 6:4, 6:2, 3:6, 6:1 за два часа и 15 минути.

Бублик наниза общо 18 аса в хода на двубоя, а съперникът му трудно намираше отговор за силния му сервис. Представителят на Казахстан беше убедителен в първите два сета, а в третия отрази общо четири сетбола и на свой ред имаше шанс да върне пробива и да избегне четвърти сет, но при петата си възможност, Улф все пак успя да се запише в общия резултат.

В четвъртата част обаче Бублик излезе изключително мотивиран и даде само един гейм на американеца, с което се класира за втория кръг. Там той очаква победителя от двубоя между Тиаго Тиранте (Аржентина) и Адриан Манарино (Франция), който беше прекъснат при резултат 2:2 сета и 5:2 в полза на френския ветеран в решаващата част.

В други срещи от вечерта Томас Мартин Ечевери (Аржентина) постигна комфортен успех срещу Вит Коприва (Чехия) с 6:3, 6:4, 6:0 и в следващия кръг ще се изправи срещу Мартин Ландалусе (Испания) и "щастливия губещ" от квалификациите Джейкъб Фърнли (Великобритания).

Четвъртфиналистът от 2020 година Денис Шаповалов (Канада) победи Миомир Кецманович (Сърбия) с 6:4, 4:6, 6:4, 6:1 и си осигури двубой срещу Люка ван Аше (Франция), който преодоля 29-ия поставен Камерън Нори (Великобритания) с 6:7(6), 6:2, 6:2, 6:3.

Британският квалификант Тоби Самюъл поднесе изненада срещу Томас Махач (Чехия), надигравайки го с 6:2, 6:3, 6:2 и ще играе срещу №18 в схемата Иржи Лехечка (Чехия) във втория кръг.

Жайме Фария (Португалия) продължава напред след труден успех в пет сета срещу Дженсън Бруксби (САЩ) с 6:3, 7:6(4), 4:6, 1:6, 6:2, докато Жауме Мунар (Испания) осъществи обрат срещу Терънс Атман (Франция) също в пет сета с 6:7(5), 3:6, 6:1, 7:6(4), 7:5.

#US Open 2026 #Александър Бублик

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