Елина Свитолина продължава във втория кръг на Откритото първенство на САЩ

Елина Свитолина (Украйна) стартира участието си на Откритото първенство на САЩ по тенис с убедителен успех срещу Солана Сиера (Аржентина) с 6:1, 6:2 за 52 минути и 13-и път преодоля първия кръг в последния за годината турнир от Големия шлем.

Деветата поставена украинка вече има 9 победи и само 2 загуби в последните си 11 откриващи мача в най-престижните надпревари, а 117-те ѝ успеха в четирите турнира от Големия шлем я поставят на първо място от представителките на страната ѝ по този показател през Оупън ерата.

Следващата опонентка на Свитолина ще бъде победителката от двубоя между Мая Джойнт (Австралия) и Людмила Самсонова (Русия).

Друга украинка - Марта Костюк, която е 11-а поставена и по-рано през годината достигна до два последователни полуфинала на "Ролан Гарос" и Уимбълдън, също започна силно с победа в два сета срещу австралийската квалификантка Сторм Хънтър с 6:4, 6:1 за 67 минути.

Eyeing a third consecutive Grand Slam semifinal



Marta Kostyuk defeats Hunter 6-4, 6-1 in her US Open opener! pic.twitter.com/dJQPV6cEY2 — US Open Tennis (@usopen) August 30, 2026

Финалистката от 2021 година Лейла Фернандес (Канада), 31-ва поставена, надигра Шуай Чжан (Китай) с 6:3, 6:2 за 76 минути, докато 18-ата поставена Екатерина Александрова (Русия) надигра представителката на домакините Маккартни Кеслър с 6:2, 6:2.

Третата поставена Джесика Пегула победи Елена Габриела Русе (Румъния).

В среща между две американски участнички с "уайлд кард", София Кенин удържа късния щурм на двукратната шампионка Винъс Уилямс и я победи с 6:2, 7:6(6) за час и 49 минути.