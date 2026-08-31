Винъс Уилямс се бори, но отпадна на старта на US Open

Винъс Уилямс отпадна още в първи кръг на сингъл на US Open. 46-годишната представителка на домакините загуби от сънародничката си София Кенин с 2:6, 6:7 (6).

И двете тенисистки получиха "уайлд кард" от организаторите. Кенин, бивша шампионка от Australian Open, доминира в първия сет, но във втория мина през ада. Тя първо отрази три сетбола при 4:5, а след това измъкна като по чудо тайбрека, след като губеше с 2-6 точки.

Винъс получи "уайлд кард" и за женските двойки, където ще си партнира със своята сестра Серина.

Кенин от своя страна продължава напред, като във втори кръг я чака нова американка - третата поставена и фаворитка за титлата Джесика Пегула.

Първото препятствие в Ню Йорк от поставените преодоляха още Елина Свитолина (9), Марта Костюк (11), Екатерина Александрова (18), Жасмин Паолини (19) и Лейла Фернандес (31).