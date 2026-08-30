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Джесика Пегула започна убедително на US Open, Барбора Крейчикова отпадна още на старта

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Спорт
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Американката даде само пет гейма на Елена-Габриела Русе, докато двукратната шампионка от Големия шлем напусна надпреварата след загуба от Камила Рахимова

Джесика Пегула започна убедително на US Open, Барбора Крейчикова отпадна още на старта
Снимка: БГНЕС
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Джесика Пегула започна по убедителен начин участието си на Откритото първенство на САЩ. Поставената под №3 американка се класира за втория кръг след победа с 6:3, 6:2 над румънката Елена-Габриела Русе.

Третата в световната ранглиста Пегула зарадва домакинската публика в първия мач на централния корт "Артър Аш“. Финалистката от US Open през 2024 година контролираше срещата и приключи двубоя в два сета.

Във втория кръг американката ще се изправи срещу победителката от изцяло американския сблъсък между Винъс Уилямс и София Кенин.

Първата по-сериозна изненада в женската схема поднесе Камила Рахимова. Представителката на Узбекистан елиминира поставената под №27 и двукратна шампионка от Големия шлем Барбора Крейчикова след 7:6(4), 6:2.

Чехкинята се бори до последно и успя да спаси шест мачбола, но в крайна сметка не избегна поражението и се превърна в първата поставена тенисистка, която напуска тазгодишното издание на турнира.

Рахимова, която до момента не е преминавала третия кръг в турнирите от Големия шлем, ще срещне във втория кръг победителката от двубоя между Аои Ито и Оксана Селехметева.

Труден старт имаше Джазмин Паолини. Италианката трябваше да премине през три сета срещу словенката Вероника Ерявец, преди да стигне до успех с 6:3, 3:6, 6:4. Паолини завърши срещата с 36 печеливши удара срещу едва 13 за съперничката си. В следващата фаза тя очаква Лукреция Стефанини или Даяна Ястремска.

Напред продължава и поставената под №31 Лейла Фернандес, която победи китайката Шуай Чжан с 6:3, 6:2.

В останалите срещи Дона Векич се справи с Талия Гибсън след 6:2, 4:6, 6:3, а Полина Яценко елиминира Рената Сарасуа в драматичен трисетов двубой – 4:6, 6:4, 7:6(7).

Тазгодишният US Open започна с рекорден награден фонд от 108 милиона долара, а още в първите мачове при жените не липсваха изненади.

#US Open 2026 #Джесика Пегула #Барбора Крейчикова

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