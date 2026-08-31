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Мариано Навоне елиминира болен Новак Джокович от US Open в драматичен петсетов мач

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Спорт
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24-кратният носител на титли от Шлема допуска ранно отпадане за първи път от цели 20 години насам

Мариано Навоне
Снимка: БТА
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Четирикратният шампион Новак Джокович отпадна в първия кръг на Откритото първенство на САЩ след поражение в петсетов маратон от аржентинеца Мариано Навоне. Поставеният под №4 в схемата сърбин прекара повече от четири часа на „Артър Аш Стейдиъм“, но физическото изтощение не му остави шанс и отстъпи с 6:7(5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6.

По време на срещата сръбският тенисист беше видян да повръща на корта и се бореше с мускулни крампи в решаващите моменти на мача. Въпреки затрудненията той успя временно да поеме контрола, правейки пробив и повеждайки с 2:1 в четвъртия сет с впечатляващ бекхенд по линията. Навоне обаче отговори с пет поредни гейма, спасявайки две точки за пробив, преди отново да пробие сервиса на Джокович и да изравни резултата, изпращайки двубоя в пети, решаващ сет.

Преди последния сет Джокович взе медицинско прекъсване, по време на което получи масаж на гърба и допълнителна доза медикаменти. Навоне обаче поведе с 3:0 в решаващия сет и не остави никакъв шанс за завръщане на сърбина, губейки едва една точка при свой сервис до края на мача.

Това е исторически момент за световния тенис, тъй като 24-кратният носител на титли от Шлема допуска подобно ранно отпадане за първи път от цели 20 години насам, прекъсвайки серия от 78 поредни победи на старта на големите турнири. За последно Ноле отпадна на този етап след загуба от Пол Голдстийн на Откритото първенство на Австралия.

#Мариано Навоне #Новак Джокович

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