Григор Димитров стартира в основната схема на US Open след полунощ

Григор Димитров ще започне участието си в основната схема на турнира от Големия шлем - US Open, не преди 00:30 часа българско време.

Григор мина през квалификации, като отстрани последователно Лоренцо Джустино, Тимофей Скатов и Ото Виртанен.

В първи кръг негов опонент е представителят на Австралия Алексей Попирин. Двамата имат четири мача до тук, като балансът е изравнен - 2-2 победи. Последният им двубой беше на Мастърса в Шанхай през 2024, когато Димитров стигна до крайния успех.

Ако успее да се справи с Попирин, Гришо ще играе в следващата фаза с Яник Ханфман от Германия или 25-ия поставен чилиец Алехандро Табило. Потенциален съперник на българина в трети кръг е водачът в схемата и бивш финалист от 2020 Александър Зверев.

Най-добрият български тенисист запази позиции в световната ранглиста по тенис на АТP. 35-годишният хасковлия остава на 137-ото място с 432 точки.