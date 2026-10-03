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Александър Донски отстъпи на финалната права от титлата на двойки в Порто

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Българският национал и Филип Печонка отстъпиха с 3:6, 4:6 във финала на турнира от сериите "Чалънджър 125“

александър донски продължава похода познан достигна полуфиналите двойки
Снимка: БТА
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Александър Донски завърши като вицешампион на двойки на турнира на твърда настилка от сериите "Чалънджър 125“ в Порто с награден фонд от 203 900 евро.

28-годишният български национал за Купа Дейвис и неговият партньор Филип Печонка от Полша, поставени под №3 в схемата, отстъпиха във финала пред Стефан Латинович от Сърбия и Мили Поличак от Хърватия с 3:6, 4:6. Срещата продължи 62 минути.

Донски и Печонка започнаха трудно двубоя и допуснаха съперниците им да поведат с 3:0 в първия сет. Латинович и Поличак задържаха аванса си и затвориха частта с 6:3.

Вторият сет беше по-равностоен, но решаващ се оказа петият гейм. Българо-полският тандем допусна пробив, който съперниците му успяха да запазят до края и след 6:4 стигнаха до титлата.

Въпреки поражението във финала Донски изпрати силна седмица в Порто. За достигането си до мача за трофея българинът заработи 75 точки за ранглистата на ATP на двойки, в която заема 84-то място през тази седмица.

Донски прибави и 2610 евро от наградния фонд на надпреварата.

#"Чалънджър 125" в Порто # Александър Донски

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