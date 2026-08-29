Григор Димитров срещу Алексей Попирин на старта на US Open

Григор Димитров ще започне участието си в основната схема на Откритото първенство на САЩ срещу австралиеца Алексей Попирин. 35-годишният българин си осигури място сред най-добрите след успешно преминаване през квалификациите на последния за сезона турнир от Големия шлем.

Жребият изпрати Димитров в горната половина на схемата. При победа срещу Попирин хасковлията ще срещне във втория кръг спечелилия двубоя между поставения под №25 Алехандро Табило от Чили и германеца Яник Ханфман.

При още един успех пред българина може да се открие възможност за голям сблъсък в третия кръг. Там потенциален негов съперник е поставеният под №1 в схемата и втори в световната ранглиста Александър Зверев.

Предстоящият съперник на Димитров е 27-годишният Алексей Попирин, който заема 130-ото място в ранглистата на ATP - седем позиции пред българина.

Балансът между двамата до момента е напълно равен - по две победи. Последните им две срещи бяха през 2024 година. Попирин спечели в Монреал с 4:6, 7:6(5), 6:3, а впоследствие Димитров взе реванш в Шанхай със 7:6(5), 6:2.

Двамата имат и предишен сблъсък именно на US Open. През 2021 година австралиецът продължи напред след 7:6(4), 7:6(4), 4:0 и отказване на Димитров заради контузия.

Най-силното представяне на първата ракета на България на "Флашинг Медоус“ остава достигането до полуфиналите през 2019 година. При последното си участие през 2024-а Димитров игра на четвъртфинал, а година по-късно пропусна турнира заради травма на гръден мускул.

Попирин пък има като най-добро постижение в Ню Йорк достигането до четвъртия кръг през 2024 година.