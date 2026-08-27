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Григор Димитров се класира за основната схема на US Open

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Спорт
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Съперникът му в третия квалификационен кръг Ото Виртанен се отказа от участие.

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Григор Димитров ще бъде част от основната схема на Откритото първенство на САЩ, след като съперникът му в третия квалификационен кръг Ото Виртанен се отказа от участие.

Българинът трябваше да се изправи срещу финландеца в директен сблъсък за място сред най-добрите в Ню Йорк. Виртанен обаче получи контузия в гърба и бе принуден да се оттегли преди началото на срещата.

Двубоят беше насрочен за четвъртък след 19:30 часа българско време.

За Димитров това бе едва второто му участие в квалификациите на US Open. Първото е през далечната 2009 година, когато той отпада във втория кръг след поражение от Томас Белучи.

От 2011-а насам българската звезда неизменно бе част от основната схема на турнира в Ню Йорк в продължение на 14 поредни издания. Сега той отново ще бъде сред участниците в същинската част на последния за годината турнир от Големия шлем.

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