Григор Димитров: Сякаш ще играя на US Open за първи път

Най-добрият български тенисист Григор Димитров се класира за основната схема на последния за сезона турнир от Големия шлем US Open, след като премина успешно през квалификациите. Димитров записа двусетови победи срещу Лоренцо Джустино и Тимофей Скатов, а съперникът му финалния кръг на пресявките - Ото Виртанен, се отказа преди двубоя им заради контузия.

„Чувството е чудесно, сякаш е за първи път. Очаквах с нетърпение да изиграя още един мач. Играх добре в първите два. Беше важно да се възстановя добре. Усетих, че намирам ритъм. Имам нужда от тези мачове“, каза Димитров в интервю за Tennis Channel.

Българинът пропусна турнира през миналата година заради травмата, която получи срещу Яник Синер на осминафиналите на Уимбълдън. Най-доброто постижение на Димитров в турнира е достигането до полуфиналите през сезон 2019, когато българинът успя да победи и легендарния Роджър Федерер в петсетов спектакъл на „Артър Аш“.

„Искам да постигна още много неща в спорта. В момента искам да израствам още. Тенисът ми е помагал в много различни аспекти от живота ми. В момента участвам в свое собствено състезание“, добави бившият №3 в света.

„Обичам да печеля, но откривам различен ъгъл на възприемане и при загубите. Преди бях много критичен към себе си. Тогава е много трудно. Сега опитвам да съм по-мил със себе си, да се наслаждавам на играта. Не знаеш колко още ще играеш. Да съм отново в основната схема значи много за мен“, добави българинът.