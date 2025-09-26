БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Александър Димитров посочи 16 футболисти, на които ще разчита за мачовете с Турция и Испания

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Ясни са имената на легионерите, които попаднаха в първия състав на селекционера, начело на представителния отбор.

александър димитров младежки състав години имало години помага работата
Снимка: startphoto.bg
Селекционерът на България Александър Димитров обяви списъка с футболисти, играещи в чужбина, на които ще разчита за предстоящите световни квалификации през октомври.

На 11 октомври “лъвовете” посрещат Турция на стадион “Васил Левски” в София от 21:45 часа, а на 14 октомври гостуват на Испания на стадион “Хосе Сория” във Валядолид от 20:45 ч. местно време (21:45 ч. българско). Срещите ще бъдат излъчени в ефира на БНТ и на нашия сайт.

Ето и пълния списък с повиканите легионери:

Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Петко Христов (Специя, Италия), Атанас Чернев (Ещрела Амадора, Португалия), Росен Божинов (Роял Антверп, Белгия), Eмил Ценов (Оренбург, Русия), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Виктор Попов (Корона Киелце, Полша), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Илия Груeв (Лийдс, Англия), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед, Англия), Здравко Димитров (Бодрум, Турция), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Лукас Петков (Елверсберг, Германия), Владимир Николов (Корона Киелце, Полша), Мартин Минчев (Краковия, Полша)

Имената на повиканите футболисти, играещи в Първа лига, ще бъдат оповестени на по-късен етап.

