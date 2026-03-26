Александър Димтитров: Лично съм говорил с Райън Надери за натурализиране, чакаме решението му

Нападателят на Рейнджърс е пред избор за националния си отбор, България остава в очакване

Селекционерът на българския национален отбор Александър Димитров разкри, че лично е разговарял с нападателя на Рейнджърс Райън Надери, който е сред опциите за подсилване на "лъвовете“.

22-годишният таран, който има български корени по бащина линия, е обект на сериозен интерес, но предстои да вземе важно решение за своята международна кариера.

"Аз лично съм говорил с Райън Надери, наблюдавали сме го и в Германия, и сега в Шотландия. Решението, което трябва да вземе, не е лесно, защото е финално и след като избере да играе за една страна, повече не може да сменя националността“, обясни Димитров.

Нападателят, роден в Дрезден, има възможност да представлява три държави – България, Германия и Чехия, като именно последната също проявява интерес към него заради произхода на майка му.

"Надявам се, че решението му ще бъде в полза на България. И знам, че ако дойде, ще помогне на българския футбол. Но има няколко месеца, за да направи своя избор“, добави националният селекционер.

Надери премина в шотландския гранд през това лято след силен период в Ханза Рощок, където реализира 8 гола и направи 5 асистенции в 18 мача.

Основният фокус на пресконференцията на Димитров остава предстоящият двубой срещу Соломоновите острови от турнира FIFA Series 2026, но темата около евентуалното привличане на Надери допълнително засилва интереса към бъдещето на националния тим.

