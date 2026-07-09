Александър Донски и Сидхант Бантия продължават към полуфиналите в Яш

Александър Донски се класира за полуфиналите на двойки на турнира по тенис на клей от сериите „Чалънджър 100“ в Яш, Румъния, с награден фонд 160 680 евро.

Българският национал за Купа „Дейвис“ и партньорът му Сидхант Бантия от Индия, които са водачи в схемата, победиха Раду Албот от Молдова и Виктор Корня от Румъния с 6:3, 6:3 за малко повече от час игра.

Донски и Бантия започнаха силно и поведоха с 4:1 в първия сет, след което запазиха преднината си и затвориха частта на собствен сервис. Във втория сет те отново взеха ранен аванс, а въпреки че съперниците им спасиха два мачбола и върнаха един пробив, българо-индийският тандем стигна до успеха при следващото си подаване.

С победата Донски си осигури 36 точки за световната ранглиста на двойки, където заема 96-ото място, както и 2520 евро от наградния фонд.

В спор за място на финала Донски и Бантия ще се изправят срещу шведите Ерик Гревелиус и Адам Хейнонен.