ИЗВЕСТИЯ

Александър Донски отпадна на старта на турнира от категория ATP Challenger 50 в София

от БНТ
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Поражение за тенисиста в столицата.

александър донски основната схема брашов
Снимка: БТА
Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Донски отпадна в първия кръг на сингъл турнира от категория ATP Challenger 50 в София с награден фонд 54 хиляди евро. Надпреварата се провежда на базата на Българския национален тенис център в Борисовата градина.

Българинът отстъпи със 7:5, 4:6, 4:6 от Ариан Шах (Индия). Двубоят продължи 2 часа и 25 минути.

Донски пропусна ранен пробив аванс, но с нов брейк в края на първия сет го спечели със 7:5. Българинът беше пробит още в първия гейм на втората част и не успя да го върне за крайното 4:6. Третата част също беше решена само един пробив във полза на Шах, който успя да стигне до решителен брейк в деветия гейм.

