Александър Георгиев: Резултатът е заслужен

Временният треньор на Локомотив (София) Александър Георгиев коментира равенството 2:2 с Монтана в среща от Първа лига.

„Повтори се мачът от вторник с Ботев (Враца). Изключително слабо първо полувреме и второто беше изцяло наша доминация. Можеше да се поздравим с успеха, но 2:2 мисля, че е заслужено като с разделено по едно полувреме“, започна Георгиев.

„Мисля, че е изключително трудно, след като сме в последната осмица (9-16 място) и сме се спасили след последните два мача, мотивацията е много ниска. Но футболистите трябва да намерят сили и правим всичко възможно, за да ги мотивираме и да играят за фланелката, както се казва. Но за съжаление първото полувреме отново беше същата продукция от предишния мач“, добави треньорът.