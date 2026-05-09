Александър Георгиев: Резултатът е заслужен

Треньорът на Локомотив София с коментар след равенството с Монтана.
Временният треньор на Локомотив (София) Александър Георгиев коментира равенството 2:2 с Монтана в среща от Първа лига.
„Повтори се мачът от вторник с Ботев (Враца). Изключително слабо първо полувреме и второто беше изцяло наша доминация. Можеше да се поздравим с успеха, но 2:2 мисля, че е заслужено като с разделено по едно полувреме“, започна Георгиев.
„Мисля, че е изключително трудно, след като сме в последната осмица (9-16 място) и сме се спасили след последните два мача, мотивацията е много ниска. Но футболистите трябва да намерят сили и правим всичко възможно, за да ги мотивираме и да играят за фланелката, както се казва. Но за съжаление първото полувреме отново беше същата продукция от предишния мач“, добави треньорът.
„До края на сезона искам да видя характера, който днес демонстрираха през второто полувреме нашите футболисти. Да играят спокойно, със самочувствие и да не пропиляваме повече първите полувремена", завърши Георгиев.