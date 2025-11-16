Александър Николов и Лубе стъпиха накриво в италианското първенство

Кучине Лубе Чивитанова и Александър Николов допуснаха поражение в шампионата на Италия по волейбол. В среща от шестия кръг Чивитанова отстъпи с 0:3 (27:29, 26:28, 22:25) като гост на Пиаченца.

Българският национал се отличи с 8 точки. Неговият съотборник Ерик Льопки завърши с 10 пункта.

За домакините най-резултатен стана Алесандро Боволента с 21 точки.

Кучине Лубе се намира на трето място в класирането с 4 победи и 2 поражения и актив от 13 точки.

Пиаченца заема шеста позиция в шампионата на Италия след третия си успех през сезона.