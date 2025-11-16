БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Александър Николов и Лубе стъпиха накриво в италианското първенство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
Спорт
Запази

Българският национал се отличи с 8 точки при загубата срещу Пиаченца.

Александър Николов
Снимка: БФ Волейбол
Слушай новината

Кучине Лубе Чивитанова и Александър Николов допуснаха поражение в шампионата на Италия по волейбол. В среща от шестия кръг Чивитанова отстъпи с 0:3 (27:29, 26:28, 22:25) като гост на Пиаченца.

Българският национал се отличи с 8 точки. Неговият съотборник Ерик Льопки завърши с 10 пункта.

За домакините най-резултатен стана Алесандро Боволента с 21 точки.

Кучине Лубе се намира на трето място в класирането с 4 победи и 2 поражения и актив от 13 точки.

Пиаченца заема шеста позиция в шампионата на Италия след третия си успех през сезона.

#Кучине Лубе Чивитанова # Александър Николов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала "Струма"
1
Започва строежът на обходния път край Кресна, част от магистрала...
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон в Световната купа
2
Алберт Попов завърши 23-и в първия слалом при мъжете от новия сезон...
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
3
Жители на Варна протестираха срещу въвеждането на зелена зона
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства подновиха брачните си обети в Разлог
4
В навечерието на Деня на християнското семейство: 113 семейства...
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона в София, са оправдани
5
Васил Терзиев: Цените, предложени за паркиране в синя и зелена зона...
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК
6
ЦСКА нанесе първа шампионатна загуба на ЦПВК

Най-четени

Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
1
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на приложението на банка”
2
Десетки измамени по схемата “обаждане от поддръжката на...
Честит юбилей на Мария Петрова
3
Честит юбилей на Мария Петрова
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не искат строеж
4
Жители на столичния квартал "Слатина" недоволни - не...
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
5
Гледайте на живо Турция – България в Бурса по БНТ 1 и БНТ 3
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче
6
Брутално: Лекар умишлено прегази и уби куче

Още от: Европейски волейбол

Казийски и Соколов осигуриха трета победа на Халкбанк
Казийски и Соколов осигуриха трета победа на Халкбанк
Алекс Грозданов и Люблин записаха трета поредна загуба в първенството на Полша Алекс Грозданов и Люблин записаха трета поредна загуба в първенството на Полша
Чете се за: 01:35 мин.
Венислав Антов и Туркоа спечелиха дербито със Сен Насер и Владимир Гърков във Франция Венислав Антов и Туркоа спечелиха дербито със Сен Насер и Владимир Гърков във Франция
Чете се за: 01:12 мин.
Локомотив Новосибирск и Симеон Николов постигнаха седма победа в Русия Локомотив Новосибирск и Симеон Николов постигнаха седма победа в Русия
Чете се за: 01:00 мин.
Нефтохимик стартира с победа в европейските клубни турнири Нефтохимик стартира с победа в европейските клубни турнири
Чете се за: 00:52 мин.
Николай Желязков: Справяме се блестящо на фона на ситуацията Николай Желязков: Справяме се блестящо на фона на ситуацията
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите на "Лукойл" в България се продават
Скринингов комитет ще проучва евентуален инвеститор, ако активите...
Чете се за: 05:50 мин.
У нас
Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България Американски втечнен газ ще потече от Гърция към Украйна през България
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат Опасно селфи: Четири деца се качиха на изоставена сграда в София, пожарната им помогна да слязат
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари? Европредизвикателства: Как ще си купуваме кафе и чай от машина от 1 януари?
Чете се за: 05:15 мин.
Общество
Бунт в Мексико: Протестиращи разрушиха бариерите на президентския...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Съдбата на сръбската компания НИС: Белград проучва българския опит
Чете се за: 03:15 мин.
По света
Тежка катастрофа край Ямбол - една жена загина, двама са ранени
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Арест за обвинени в отвличане на 21-годишна жена в Свиленград
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ