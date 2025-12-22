Трета грешка на сметката на Симеон Николов и Локомотив в Русия

Симеон Николов и Локомотив Новосибирск сбъркаха едва за трети път от началото на сезона в руската Суперлига. Тимът, воден от Пламен Константинов, не успя при визитата си на Зенит Санкт Петербург, след 0:3 гейма (17:25, 20:25, 22:25) в мач от 14-ия кръг.

Българският национал записа 4 точки на сметката си.

Омар Курбанов беше най-резултатен за гостите с 11 точки, а за домакините от Зенит се отличи Владислав Бабкевич с 26 точки.

Локомотив заема трето място във временното класиране с 11 победи и 3 загуби, докато Зенит е на четвърта позиция с 10 успеха и 4 поражения.

Следващият мач на възпитаниците на Пламен Константинов в първенството ще бъде като гост на Ярославъл на 28 декември от 16:00 часа българско време. Преди това Локомотив ще играе във финалната четворка за Суперкупата на Русия, където на полуфиналите ще спори с гранда Динамо (Москва) на 25 декември от 15:00 часа.