Александър Овечкин вкара гол за победа на Вашингтон Кепиталс срещу Флорида Пантърс

Александър Овечкин вкара на празна мрежа 0.1 секунди преди края и записа 878-и гол в кариерата си, а Вашингтон Кепиталс спечели с 6:3 срещу Флорида Пантърс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ). Руснакът остана на 17 попадения от рекорда на легендарния Уейн Грецки, който води във вечната класация с 894 гола.

До края на редовния сезон Вашингтон има да изиграе още 29 мача, но Овечкин има договор с отбора за още една година и най-вероятно ще счупи рекорда на Грецки именно с екипа на Кепиталс.

Андрю Манджипани, Том Уилсън, Ларс Елер и Ник Дауд вкараха срещу двукратния носител на трофея "Везина" Сергей Бобровски, а Алексей Портас също записа едно попадение на празна мрежа. Логан Томпсън, който пък е кандидат за носител на приза за най-добър вратар през тази година, спря 31 от 34 удара за Вашигнтон. Капс избегнаха трето поредно поражение и са лидери в Столичната дивизия със 77 точки.

Сам Бенет, Александър Барков и Матю Ткачък вкараха головете за действащите шампиони от Флорида, които са начело на Атлантическата дивизия със 67 точки. Бобровски спря 21 удара на вратата си.

ALEX OVECHKIN BUZZER BEATER!



Just 17 goals to go in the #Gr8Chase! pic.twitter.com/8LvbX54RY8