Александър Тунчев: Червеният картон помогна на Левски

Треньорът на Арда Александър Тунчев остана доволен от представянето на тима си въпреки минималната загуба от Левски.

Победното попадение отбеляза Евертон Бала.

"Със сигурност червеният картон помогна на отбора на Левски да осъществи контрол на топката и да създава ситуации. Въпреки това ние не допуснахме много ситуации, освен тази при гола. Котев игра с топката, със задния крак има контакт, но това му беше първо нарушение след първия жълт картон. Това стана и на мач с Ботев Враца, може би той трябва да бъде по-внимателен в тези ситуации", коментира специалистът.

Кърджалии допуснаха поражение, след като играха с човек по-малко през цялото второ полувреме.