Александър Василев и Виктор Марков отпаднаха на двойки на турнира ATP Чаланджър 75 в София

Българските тенисисти допуснаха поражение след обрат.

Александър Василев
Снимка: БФ Тенис
Слушай новината

Александър Василев и Виктор Киров отпаднаха в първия кръг на двойки на турнира ATP Чаланджър 75 с награден фонд 91,250 евро. Надпреварата се провежда на базата на Българския национален тенис център в Борисовата градина.

Българите допуснаха обрат и загубиха с 7:5, 2:6, 7-10 от Франко Агаменоне (Италия) и Франко Ронкадели (Уругвай). Срещата продължи 81 минути.

Василев и Киров поведоха с 5:2 в първия сет, допуснаха изравняване при 5:5, но спечелиха следващите два гейма за 7:5. Българите допуснаха два пробива във втората част и я загубиха с 2:6. Василев и Киров изостанаха с 3-7 в шампионския тайбрек, намалиха пасива си на 6-7, но в крайна сметка загубиха със 7-10 точки.

Вчера Александър Донски и Милош Карол (Словакия), поставени под №2, се класираха за четвъртфиналите на двойки. За място на полуфиналите Донски и Карол ще играят срещу румънците Александру Жекан и Богдан Павел.

