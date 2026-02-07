Александър Василев: Опитът беше това, което надделя

Александър Василев бе удовлетворен от своето представяне в двубоя с Рафаел Колиньон в първата среща между България и Белгия от Световната група за Купа Дейвис.

Българският тенисист призна превъзходството на съперника, който в момента заема 72-ото място в световната ранглиста.

"Беше нещо ново за мен, тъй като играя със съперник, който е 72-ри в ранглистата и има победи над доста добри играчи. За мен беше важно да се насладя, тъй като шансовете ми беше по-малко. Исках да взема максималното от ситуацията и от мача", коментира след мача българският тенисист.

Според него опитът е бил ключов за крайния успех.

"Опитът беше това, което надделя. Той е играл в тура няколко години и знае къде и как може намери пробойни. Има доста повече мачове в Купа Дейвис. Въпрос на време е да се достигне това ниво. Аз съм щастлив, че успях да изживея това и да играя най-добрия си тенис", допълни той.

Василев отличи и подкрепата в Пловдив.