Атанас Зафиров подаде оставка като председател на БСП
Чете се за: 01:17 мин.
Записи от камерите в района на хижа...
Чете се за: 02:07 мин.

Александър Василев: Опитът беше това, което надделя

Чете се за: 02:02 мин.
Спорт
Тенисистът загуби мача за Купа Дейвис срещу Рафаел Колиньон.

Александър Василев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Александър Василев бе удовлетворен от своето представяне в двубоя с Рафаел Колиньон в първата среща между България и Белгия от Световната група за Купа Дейвис.

Българският тенисист призна превъзходството на съперника, който в момента заема 72-ото място в световната ранглиста.

"Беше нещо ново за мен, тъй като играя със съперник, който е 72-ри в ранглистата и има победи над доста добри играчи. За мен беше важно да се насладя, тъй като шансовете ми беше по-малко. Исках да взема максималното от ситуацията и от мача", коментира след мача българският тенисист.

Според него опитът е бил ключов за крайния успех.

"Опитът беше това, което надделя. Той е играл в тура няколко години и знае къде и как може намери пробойни. Има доста повече мачове в Купа Дейвис. Въпрос на време е да се достигне това ниво. Аз съм щастлив, че успях да изживея това и да играя най-добрия си тенис", допълни той.

Василев отличи и подкрепата в Пловдив.

"Трудно е да играеш в първия мач, особено когато знаеш какъв е съперникът. Мисля обаче, че това е начинът, ако искаш да успееш и да станеш голям тенисист. Тепърва предстои да се развият мачовете и да видим днес и утре как ще завърши двубоят. Публиката беше страхотна. Може би това е един от най-пълните кортове, на които съм играл, така че беше невероятно да бъда част от този мач", завърши Александър Василев.

