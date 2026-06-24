Александър Василев отпадна във втория кръг на турнира от сериите Чалънджър в Пловдив

Поражение за българския тенисист на родна земя.
Националът на България за Купа Дейвис Александър Василев отпадна във втория кръг на сингъл на силния международен турнир на клей от сериите „Чалънджър 50" в Пловдив с награден фонд от 56 700 евро. Надпреварата се провежда при отлични условия и организация на кортовете на ТК „Локомотив".
19-годишният Василев загуби с 1:6, 5:7 от седмия поставен Сандро Коп (Австрия) след час и 56 минути игра.
Българинът допусна пробив още в първия гейм на мача, а след 1:2 загуби четири поредни гейма за крайното 1:6 в първия сет. Василев изостана с 0:2 в началото на втората част, но успя да изравни при 2:2. Срещата вървеше гейм за гейм до 5:5, след което националът загуби два поредни гейма и след 5:7 отпадна от надпреварата на сингъл.
По-рано днес другият национал на България Пьотр Нестеров се класира за четвъртфиналите на сингъл. 23-годишният Нестеров победи с 6:3, 6:3 шестия поставен в схемата Матео Мартино (Франция), а за място на полуфиналите утре ще играе срещу Томазо Компанучи (Италия).
Със сериозна изненада започна турнирът в надпреварата на двойки. Българите Алекс Ганчев и Антъни Генов елиминираха с 6:4, 6:4 поставените под №1 Александър Донски и Сидхант Бантиа (Индия) след 74 минути игра. На четвъртфиналите Генов и Ганчев ще играят срещу победителите от двубоя между българските национали Илиян Радулов и Александър Василев и Томас Фанкът (Австралия) и Аджийт Рай (Нова Зеландия), които ще играят по-късно днес.
Също днес други наши национали – Янаки Милев и Пьотр Нестеров – ще започнат участието си на двойки срещу вторите поставени Ярно Янс и Нилс Вискер (Нидерландия).