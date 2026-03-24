БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Александър Василев с първа победа на ниво Чаланджър за сезона

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 56 700 евро.

Александър Василев
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Българският тенисист Александър Василев започна с успех участието си на турнира на червени кортове от сериите „Чалънджър 50“ в Сплит, Хърватия. Надпреварата е с награден фонд 56 700 евро.

18-годишният Василев елиминира поставения под номер 2 Джордж Лофхейгън (Великобритания) със 7:5, 6:4 за малко над два часа игра.

Националът на България за Купа „Дейвис“ навакса изоставане от 3:5 и със серия от четири поредни гейма спечели първия сет.

Левичарят поведе с 5:2 във втората част, но 222-ият в света Лофхейгън успя да намали до 4:5 и сервираше за изравняването на резултата, но Василев спаси два геймбола и реализира обрат, за да затвори мача с първия си мачбол, с което постигна първата си победа на ниво „Чалънджър" през сезона.

Така Василев, вицешампион от Откритото първенство на САЩ при юношите от минталия сезон, заработи 910 евро и 4 точки за световната ранглиста за мъже, в която заема 995-ата позиция. Във втория кръг той ще се изправи срещу победителя от двубоя между участващия с „уайлд кард“ Йосип Симунджа (Хърватия) и Елиаким Кулибали (Кот д'Ивоар).

По-рано днес Димитър Кузманов също спечели мача си от първия кръг на надпреварата, надигравайки в два сета поставения под номер 4 Нерман Фатич (Босна и Херцеговина).

Димитър Кузманов с успешен старт на Чаланджър в Сплит
#Александър Василев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Водещи новини

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ