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Александър Василев с победа на турнир в Троа

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Надпреварата е с награден фонд от 56 700 евро.

александър василев достигна полуфиналите куршумлийска баня обрат янаки милев
Снимка: БТА
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Националът на България за Купа „Дейвис" Александър Василев се класира за втория кръг на турнира на клей от сериите ATP Challenger 50 в Троа (Франция) с награден фонд от 56 700 евро.

Българинът постигна впечатляващ обрат срещу германеца Кай Венелт и се наложи с 1:6, 6:1, 6:1 след час и 39 минути игра.

Василев започна трудно двубоя и загуби убедително първия сет. След това обаче коренно промени играта си, наложи пълен контрол върху събитията на корта и спечели следващите два сета, като отстъпи едва два гейма.


С успеха си българският национал си осигури четири точки за световната ранглиста и място във втория кръг на надпреварата.

Следващият съперник на Василев ще бъде Елиаким Кулибали (Кот д′Ивоар).

#Александър Василев

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