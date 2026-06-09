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Александър Василев започна с убедителна победа на "Чалънджър" турнира в Католика

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19-годишният български национал преодоля колумбиеца Мигел Тобон в два сета и се класира за втория кръг на надпреварата в Италия

александър василев започна убедителна победа чалънджър турнира католика
Снимка: БТА
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Българският национал за Купа "Дейвис“ Александър Василев стартира успешно участието си на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 75“ в Католика, Италия. 19-годишният българин се наложи над преминалия през квалификациите колумбиец Мигел Тобон с 6:4, 6:2 и си осигури място във втория кръг на надпреварата.

Двубоят продължи 73 минути, а Василев демонстрира стабилна игра както от основната линия, така и при собствен сервис. След равностойно начало на първия сет българинът реализира решителен пробив в осмия гейм, който му позволи да поведе в резултата.

Втората част премина под пълния контрол на Василев. Той спечели пет поредни гейма и поведе с 5:1, преди да приключи срещата при собствено подаване за крайното 6:2.

С успеха си младият български тенисист заработи шест точки за световната ранглиста на АТП и 1590 долара от наградния фонд на турнира.

В спор за място на четвъртфиналите Александър Василев ще се изправи срещу представителя на домакините Андреа Гериери, който заема 231-вото място в световната ранглиста. Това ще бъде първи двубой между двамата.

По-късно днес друг български представител - Пьотр Нестеров, ще срещне бившия полуфиналист от „Ролан Гарос“ Марко Чекинато. В турнира на двойки Антъни Генов и британецът Марк Уайтхаус започват участието си срещу поставените под №3 Виктор Корня и Даниел Кукиерман.

#Чалънджър в Католика #Александър Василев тенис

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