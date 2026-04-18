Александър Везенков пише история – отново е реализатор №1 в Евролигата

Българският национал Александър Везенков затвърди статута си на една от водещите фигури в европейския баскетбол, след като стана реализатор №1 на редовния сезон в Евролигата. Крилото на Олимпиакос поддържаше средно по 19,44 точки на мач и заслужи за втори път в кариерата си приза „Алфонсо Форд“, който се връчва на топреализатора в турнира.

30-годишният баскетболист демонстрира впечатляваща ефективност в нападение, реализирайки 63% от стрелбите си за две точки, 40% от далечно разстояние и 89% от наказателната линия.

Везенков остави зад себе си в реализаторската надпревара играчи като Кендрик Нън и Надир Хифи, а към статистиката си добави още 6,6 борби и 1,3 асистенции средно на мач.

Освен това българинът оглави и класацията по коефициент на полезно действие със средно 23,1.

Силните изяви на българина изиграха ключова роля за лидерската позиция на Олимпиакос в редовния сезон. Гръцкият гранд завърши на първо място с баланс от 26 победи и 12 загуби, което му осигурява сериозно предимство преди началото на плейофната фаза.