БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково...
Чете се за: 00:40 мин.
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19...
Чете се за: 01:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Александър Везенков пише история – отново е реализатор №1 в Евролигата

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Запази

Българският национал демонстрира впечатляваща ефективност в нападение.

Александър Везенков
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Българският национал Александър Везенков затвърди статута си на една от водещите фигури в европейския баскетбол, след като стана реализатор №1 на редовния сезон в Евролигата. Крилото на Олимпиакос поддържаше средно по 19,44 точки на мач и заслужи за втори път в кариерата си приза „Алфонсо Форд“, който се връчва на топреализатора в турнира.

30-годишният баскетболист демонстрира впечатляваща ефективност в нападение, реализирайки 63% от стрелбите си за две точки, 40% от далечно разстояние и 89% от наказателната линия.

Везенков остави зад себе си в реализаторската надпревара играчи като Кендрик Нън и Надир Хифи, а към статистиката си добави още 6,6 борби и 1,3 асистенции средно на мач.

Освен това българинът оглави и класацията по коефициент на полезно действие със средно 23,1.


Силните изяви на българина изиграха ключова роля за лидерската позиция на Олимпиакос в редовния сезон. Гръцкият гранд завърши на първо място с баланс от 26 победи и 12 загуби, което му осигурява сериозно предимство преди началото на плейофната фаза.

#Евролига 2025/26 #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
1
ЦСКА срещу Левски в първия кръг от плейофите
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
2
Краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици днес и утре
Ватман черпи пътниците, които си купуват билет в трамвая
3
Ватман черпи пътниците, които си купуват билет в трамвая
В събота ще има купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни, временно интензивни валежи и гръмотевици
4
В събота ще има купесто-дъждовна облачност, с краткотрайни,...
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера, министри и главния секретар на МВР
5
Андрей Гюров: Прокуратурата е започнала проверки на премиера,...
В Лудогорец останаха недоволни от програмата
6
В Лудогорец останаха недоволни от програмата

Най-четени

Почина композиторът Кирил Икономов
1
Почина композиторът Кирил Икономов
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
2
БНТ почита паметта на композитора Кирил Икономов
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня" не е аварирал, шофьорът е спрял умишлено
3
АПИ за тапата на "Хемус": Камионът във "Витиня"...
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на парламентарните избори
4
Ключов вот в Унгария: Рекордна избирателна активност на...
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
5
ЦСКА разочарова Левски в сетния миг след драматично Вечно дерби
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)
6
Затвориха кланица край Пловдив с 36 тона негодни храни (СНИМКИ)

Още от: Баскетбол

Орландо Меджик и Финикс Сънс заеха последните две места в плейофите
Орландо Меджик и Финикс Сънс заеха последните две места в плейофите
Франция и Виктор Уембаняма се завръщат в „Акор Арена“ две години след финала на Олимпийските игри в Париж Франция и Виктор Уембаняма се завръщат в „Акор Арена“ две години след финала на Олимпийските игри в Париж
Чете се за: 02:30 мин.
Виктор Уембаняма разкри: Бих искал да тренирам с отбор по ръгби Виктор Уембаняма разкри: Бих искал да тренирам с отбор по ръгби
Чете се за: 02:07 мин.
ЛеБрон Джеймс: Да играя със сина си в плейофите е върхът на кариерата ми ЛеБрон Джеймс: Да играя със сина си в плейофите е върхът на кариерата ми
Чете се за: 02:50 мин.
Реал Мадрид с убедителна победа и крачка към топ 3 в Евролигата Реал Мадрид с убедителна победа и крачка към топ 3 в Евролигата
Чете се за: 02:07 мин.
Йордан Иванов: Фаулове не се изпълняват лесно при високо напрежение Йордан Иванов: Фаулове не се изпълняват лесно при високо напрежение
Чете се за: 02:12 мин.

Водещи новини

Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19 април
Ден за размисъл преди предсрочния парламентарен вот на 19 април
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила в Шумен Трима души са в болница след тежка катастрофа между два автомобила в Шумен
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Камион, натоварен с картофи, се преобърна на АМ "Тракия" (СНИМКИ) Камион, натоварен с картофи, се преобърна на АМ "Тракия" (СНИМКИ)
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково (СНИМКИ) Електрически автобус помете три паркирани коли в Хасково (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Първи конвой танкери премина през Ормузкия проток
Чете се за: 03:35 мин.
По света
ЦИК с разяснения как протича гласуването с машина стъпка по стъпка
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Въпреки новите изборни правила: Смяна на членове на СИК-ове в...
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
БНТ проследява изборния ден – от 6.55 ч. до последния анализ...
Чете се за: 02:35 мин.
Общество
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ