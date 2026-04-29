БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Александър Везенков с шевове на лицето след мача с Монако

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Спорт
Запази

Българинът отново бе на висота и завърши с 20 точки на сметката си.

Снимка: Olympiacos B.C./Facebook
Слушай новината

Александър Везенков е получил шевове на лицето, след като бе ударен от Алфа Диало по време на двубоя на Олимпиакос срещу Монако от четвъртфиналната серия на Евролигата. Това разкри треньорът на гръцкия гранд Йоргос Барцокас.

„Везенков получи шевове на лицето. Кори Джоузеф също имаше травма на лицето“, заяви Барцокас на пресконференцията след срещата, цитиран от Eurohoops.net.

Други двама състезатели на Олимпиакос Тайсън Уорд и Тайлър Дорси също така имаха физически проблеми.

„Уорд контузи гърба си, а Дорси си навехна глезена. И когато излезе, трябваше да играе веднага, за да не му изстине кракът, а аз предпочетох по това време, при разлика от 20 точки, да не го връщам в игра“, добави Йоргос Барцокас.

Олимпиакос се наложи с 91:70 и поведе в серията.

#Йоргос Барцокас #БК Олимпиакос #Александър Везенков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ