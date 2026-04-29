Александър Везенков с шевове на лицето след мача с Монако

Александър Везенков е получил шевове на лицето, след като бе ударен от Алфа Диало по време на двубоя на Олимпиакос срещу Монако от четвъртфиналната серия на Евролигата. Това разкри треньорът на гръцкия гранд Йоргос Барцокас.

„Везенков получи шевове на лицето. Кори Джоузеф също имаше травма на лицето“, заяви Барцокас на пресконференцията след срещата, цитиран от Eurohoops.net.

Други двама състезатели на Олимпиакос Тайсън Уорд и Тайлър Дорси също така имаха физически проблеми.

„Уорд контузи гърба си, а Дорси си навехна глезена. И когато излезе, трябваше да играе веднага, за да не му изстине кракът, а аз предпочетох по това време, при разлика от 20 точки, да не го връщам в игра“, добави Йоргос Барцокас.

Олимпиакос се наложи с 91:70 и поведе в серията.