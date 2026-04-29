Александър Зверев пречупи Меншик и продължава към четвъртфиналите в Мадрид

Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс“ 1000 в Мадрид, след като постигна трудна победа над чеха Якуб Меншик с 6:4, 6:7(4), 6:3 в двубой, продължил 2 часа и 20 минути.

Поставеният под номер 2 в схемата германец започна силно срещата и реализира ранен пробив още в първия гейм, който се оказа решаващ за успеха му в откриващия сет. Във втората част двамата тенисисти демонстрираха стабилност на сервис, като не допуснаха пробиви и логично се стигна до тайбрек. В него Меншик показа по-здрава психика и изравни сетовете след 7:4 точки.

В решителната трета част Зверев успя да наложи по-високо темпо и да пробие на два пъти подаването на своя съперник, което се оказа достатъчно, за да затвори мача при първата си възможност – 6:3.

Германецът завърши срещата с 12 аса и три реализирани пробива от шест възможности, което наклони везните в негова полза в ключовите моменти.

В следващата фаза Зверев ще се изправи срещу италианеца Флавио Коболи, който отстрани Даниил Медведев в три сета.