БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЗАПАЗЕНИ

Александър Зверев пречупи Меншик и продължава към четвъртфиналите в Мадрид

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Германецът ще се изправи срещу Флавио Коболи след трисетов успех в испанската столица

Александър Зверев пречупи Меншик и продължава към четвъртфиналите в Мадрид
Слушай новината

Александър Зверев се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите "Мастърс“ 1000 в Мадрид, след като постигна трудна победа над чеха Якуб Меншик с 6:4, 6:7(4), 6:3 в двубой, продължил 2 часа и 20 минути.

Поставеният под номер 2 в схемата германец започна силно срещата и реализира ранен пробив още в първия гейм, който се оказа решаващ за успеха му в откриващия сет. Във втората част двамата тенисисти демонстрираха стабилност на сервис, като не допуснаха пробиви и логично се стигна до тайбрек. В него Меншик показа по-здрава психика и изравни сетовете след 7:4 точки.

В решителната трета част Зверев успя да наложи по-високо темпо и да пробие на два пъти подаването на своя съперник, което се оказа достатъчно, за да затвори мача при първата си възможност – 6:3.

Германецът завърши срещата с 12 аса и три реализирани пробива от шест възможности, което наклони везните в негова полза в ключовите моменти.

В следващата фаза Зверев ще се изправи срещу италианеца Флавио Коболи, който отстрани Даниил Медведев в три сета.

#Мастърс турнир в Мадрид 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ