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Ник Кирьос се завърна с победа след повече от година чакане

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Спорт
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Австралиецът надви Корентен Муте в Щутгарт и записа първия си успех в ATP тура от март 2025 година насам

Ник Кирьос се завърна с победа след повече от година чакане
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Ник Кирьос отбеляза успешно завръщане на тенис корта, след като победи французина Корентен Муте с 6:3, 6:4 в първия кръг на турнира на трева в Щутгарт.

За 31-годишния австралиец това е първа победа в ATP тура от март 2025 година насам, след като през последните сезони кариерата му беше сериозно възпрепятствана от множество контузии и операции.

Бившият №13 в световната ранглиста демонстрира солидна игра и напомни за най-добрите си дни на тревни настилки, които го изведоха до финала на „Уимбълдън“ през 2022 година.

"Претърпях операция на китката и четири операции на коляното, така че наистина преминах през много трудности. В същото време вложих огромно количество работа и в момента се чувствам добре“, заяви Кирьос след края на двубоя.

Австралиецът призна, че по време на дългото си възстановяване неведнъж е поставял под съмнение бъдещето си в спорта.

"Имаше много моменти, в които се питах защо продължавам да играя. Но когато гледам останалите момчета на корта, желанието ми се връща. Радвам се, че отново съм тук и че мога да се състезавам на високо ниво“, добави той.

След впечатляващия си сезон през 2022 година Кирьос изигра едва един мач на сингъл през 2023-а, пропусна изцяло кампанията през 2024 година, а през 2025-а записа само пет участия.

Във втория кръг на турнира в Щутгарт австралиецът ще се изправи срещу японския квалификант Шо Шимабукуро. Добро представяне в Германия може да увеличи шансовете му да получи „уайлд кард“ за предстоящото издание на „Уимбълдън“.

Въпреки успешното завръщане Кирьос отказа да прави дългосрочни прогнози за формата си.

"Щастлив съм, че отново играя тенис. Дали съм уверен? Не знам дали това е точната дума. Засега просто ще видя как ще се чувствам утре“, коментира австралиецът.

#тенис турнир в Щутгарт 2026 #Ник Кирьос

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