Ник Кирьос се завърна с победа след повече от година чакане

Ник Кирьос отбеляза успешно завръщане на тенис корта, след като победи французина Корентен Муте с 6:3, 6:4 в първия кръг на турнира на трева в Щутгарт.

За 31-годишния австралиец това е първа победа в ATP тура от март 2025 година насам, след като през последните сезони кариерата му беше сериозно възпрепятствана от множество контузии и операции.

Бившият №13 в световната ранглиста демонстрира солидна игра и напомни за най-добрите си дни на тревни настилки, които го изведоха до финала на „Уимбълдън“ през 2022 година.

"Претърпях операция на китката и четири операции на коляното, така че наистина преминах през много трудности. В същото време вложих огромно количество работа и в момента се чувствам добре“, заяви Кирьос след края на двубоя.

Австралиецът призна, че по време на дългото си възстановяване неведнъж е поставял под съмнение бъдещето си в спорта.

"Имаше много моменти, в които се питах защо продължавам да играя. Но когато гледам останалите момчета на корта, желанието ми се връща. Радвам се, че отново съм тук и че мога да се състезавам на високо ниво“, добави той.

След впечатляващия си сезон през 2022 година Кирьос изигра едва един мач на сингъл през 2023-а, пропусна изцяло кампанията през 2024 година, а през 2025-а записа само пет участия.

Във втория кръг на турнира в Щутгарт австралиецът ще се изправи срещу японския квалификант Шо Шимабукуро. Добро представяне в Германия може да увеличи шансовете му да получи „уайлд кард“ за предстоящото издание на „Уимбълдън“.

Въпреки успешното завръщане Кирьос отказа да прави дългосрочни прогнози за формата си.