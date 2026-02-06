Александра Фейгин и Владимир Илиев развяха българския флаг на Игрите в Италия

Александра Фейгин и Владимир Илиев развяха българския флаг на парада на нациите на церемонията по откриването на Зимните олимпийски игри.

Българската делегация премина в традиционния Парад на нациите, като бе разделена на две групи. На стадион "Сан Сиро" в Милано състезателката по фигурно пързаляне Александра Фейгин развя трибагреника, като същевременно в Кортина бе другият български знаменосец - биатлонистът Владимир Илиев. В Предацо знамето бе поверено на представителката в ски бягането Калина Недялкова.

20 състезатели в 6 вида спорт ще представят България на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Най-много състезатели има в биатлона - 4 при мъжете и 4 при жените. Със сноуборда са свързани и най-големите очаквания за медал. Четирима са родните представители. В алпийските ски и ски-бягането имаме по 3 състезатели, а в ски скока и фигурното пързаляне по един.

Снимки: БТА