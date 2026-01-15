Александра Фейгин завърши 25-а в кратката програма на европейското в Шефилд

Най-добрата българска състезателка Александра Фейгин завърши на 25-о място в кратката програма ри жените и не успя да се класира за волната на европейското първенство по фигурно пързаляне в Шефилд, Великобритания.

Само 0.60 точки не й достигнаха, за да намери място за седми път в кариерата си на финал при жените на този форум. Фейгин изпълни комбинация от два тройни тулупа и двоен аксел, но допусна две грешки в кратката си програма - на троен ритбергер и при един от пируетите, и получи оценка от 49.70 точки (26.58 за технически елементи, 24.12 за компоненти на програма и 1.00 наказание. С резултат от 50.30 точки 24-а е литовката Йогаиле Аглискайте, която е последната финалистка сред 38-те участнички.

Непосредствено преди първенството 23-годишната Фейгин пробва нов чифт кънки, но това доведе до възпаление на десния крак, на който приземява скоковете си. Щабът й взе решение да играе със старите, но ситуацията повлия на ритъма на подготовката й. Най-сериозният старт за сезона обаче тепърва предстои за нея, защото тя ще играе на Олимпийските игри в Милано след месец.

Лидерка след кратката програма е защитаващата титлата си естонка Нина Петрокина, която получи 70.61 точки - най-висок резултат в кариерата й след перфектна кратка програма. След нея са белгийката Нина Пинцароне с 64.97 и Анна Пецета от Италия с 64.85 точки.

По-рано днес при спортните двойки кратката програма спечелиха двукратните световни шампиони за юноши Анастасия Метелкина и Лука Берулава със 75.96 точки, след като изпълниха отлична композиция на "Болеро". Втори са защитаващите титлата си и световни вицешампиони Минерва Фабиене Хазе и Никита Володин от Германия със 74.81 точки, а третата позиция заемат унгарците Мария Павлова и Алексей Святченко със 73.32 точки.

Волната програма при спортните двойки е утре вечерта, а при жените е в петък.

Шампионът на България Александър Златков започва своето участие в четвъртък. Той е със стартов номер 4 в кратката програма и трябва да излезе на леда в 16:06 часа българско време. За волната програма се класират първите 24, а на леда в Шефилд ще играят 29 фигуристи вместо заявените предварително 31. Състезанието започва в 15:40 часа.